ВОЗ сообщила о 10%-ном снижении заболеваемости коронавирусом в мире

Количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире за минувшую неделю снизилось на 10%. Об этом говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, на те же 10% по сравнению с предшествующей неделе снизилась и смертность.

"Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели: с 20 по 26 сентября поступили сообщения о более чем 3,3 млн заразившихся и более 55 тыс умерших", - сказано в бюллетене

Напомним, ВОЗ oбъявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 232 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 464 708 случаев заражения COVID-19, справились с болезнью 6 635 485 жителей страны, умерли - 205 531.