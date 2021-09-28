Открылась регистрация на участие в кинофестивале "Золотая башня"

Прием заявок на участие в VII Международном кинофестивале "Золотая башня" стартовал в Ингушетии, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

"Министерство культуры Республики Ингушетия совместно с Союзом кинематографистов Российской Федерации и Госфильмофондом России объявляет о начале приема заявок на VII Международный кинофестиваль "Золотая башня" с 24 сентября до 1 ноября включительно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие работы из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. После предварительного отбора картины будут включены в конкурсные показы.

Кинофестиваль "Золотая башня" проводится в Ингушетии с 2014 года. Идея его проведения принадлежит министерству культуры республики и зампредседателя Союза кинематографистов России Климу Лаврентьеву.