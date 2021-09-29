Гарибашвили едет в Баку

В среду, 29 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится с визитом в Баку.

"Я завтра еду в Баку, где у меня будет встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которого я уважаю и с которым у нас есть доверие", - сказал глава правительства в эфире телеканала Imedi.

Он подчеркнул, что основной темой визита станет "мирная инициатива соседства".

Кроме того, Гарибашвили отметил, что обсудит данный вопрос с премьер-министром Армении Николой Пашиняном в рамках визита в Ереван, куда он планирует отправиться в ближайшее время, передает "Sputnik Грузия".