Лучший воспитатель России определится в Сочи

С четвертого по восьмое октября в Сочи будет проходить финал конкурса "Воспитатель года России – 2021", сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В ходе очных туров конкурсантов ждут несколько испытаний. Первый тур, который пройдет 5–6 октября, будет состоять из состязаний "Моя педагогическая находка" и "Педагогическое мероприятие с детьми". После этого определятся 15 лауреатов, которые примут участие во втором туре конкурсах "Мастерская педагога" и "Ток-шоу". По их итогам и определится победитель, передает "АиФ-Юг".

"Сегодня на Кубани 1,5 тыс дошкольных образовательных организаций, которые посещают 270 тыс ребят. С ними работают 27 тыс педагогов. Это большая система, которая год от года развивается и совершенствуется. И один из показателей ее эффективности - победы наших воспитателей в профессиональных конкурсах, самым значимым из которых является "Воспитатель года России", - рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Годом ранее абсолютным победителем и обладателем "Хрустальной жемчужины" стала Анастасия Быстрюкова, старший воспитатель детского сада № 19 города Тимашевска. Поэтому честь принимать у себя лучших воспитателей страны в этом году выпала Кубани. В этот раз Краснодарский край будет представлять старший воспитатель сочинского детского сада №140 Лариса Исакова, весной ставшая победителем регионального конкурса.