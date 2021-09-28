Фонтаны Москвы законсервируют до весны

Уже 1 октября в Москве отключат все фонтаны, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Сезон работы фонтанов в этом году завершим в пятницу, 1 октября", - рассказал Бирюков, отметив, что после отключения специалисты промоют водные установки специальным раствором и приступят к проведению мероприятий по консервации, передает "Интерфакс".

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами перед приходом зимы защитят специальными конструкциями - на фонтаны "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно закроют специальным надувным куполом, - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

А вот плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду в очередной раз полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закроют защитными экранами, поведал Бирюков, напомнив, что зимой городские фонтаны готовят к новому сезону - проверяют и ремонтируют насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проводят профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.

Напомним, в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.