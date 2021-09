Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном: шаг вперед или два шага назад?

В канун первой годовщины начала 44-дневной Отечественной войны Азербайджан почтил память погибших военнослужащих и мирных граждан. Печальная дата - 27 сентября – повод оценить события, произошедшие в регионе за год, и попытаться спрогнозировать развитие ситуации в ближайшем будущем.

Подведение предварительных итогов можно было бы начать с констатации того, что часть пунктов положившего конец военным действиям трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года[1] полностью выполнена: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы возвращены под контроль Азербайджана, в местах проживания армянского населения сроком на 5 лет размещен миротворческий контингент Российской Федерации (МК РФ), на территории Агдамского района развернут российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня. Режим прекращения огня, несмотря на периодически возникающие вооруженные инциденты, сторонами в целом соблюдается. Вместе с тем, развитие событий показало, что остается нерешенным ряд вопросов, причем некоторые из них, хотя и не отражены напрямую в трехстороннем Заявлении, логически следуют из "духа" этого документа.

С первых дней войны Азербайджан на самом высоком уровне заявлял о готовности полной остановки военных действий в обмен на принятие Арменией обязательств по освобождению оккупированных ею территорий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с этим предложением слишком поздно, лишь оказавшись перед угрозой "полного коллапса"[2], и именно исходя из этого факта Азербайджан всегда рассматривал трехстороннее Заявление как аналог акта о капитуляции. Поэтому в Баку ожидали, что, с учетом катастрофических для Армении итогов 44-х дневной войны, власти этой страны, наконец-то отказавшись от территориальных претензий и прямой поддержки сепаратистского режима в Карабахе, постепенно придут к неизбежности нормализации отношений с Азербайджаном.

Хотя и было очевидным, что процесс нормализации после долгих лет вооруженного конфликта потребует длительных и серьезных усилий, предполагалось, что в фундаменте этих отношений должно лежать взаимное признание территориальной целостности и межгосударственных границ, уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела друг друга. В преддверии внеочередных парламентских выборов и в период избирательной кампании попытки увязать вопрос "статуса" для армянского населения Карабаха с судьбой будущих соглашений между Арменией и Азербайджаном еще могли восприниматься как элемент предвыборной риторики. Однако после победы Пашиняна и формирования нового правительства стало очевидным, что официальный Ереван так и не определился со своими стратегическими приоритетами и, не видя выхода из создавшейся ситуации, намерен и дальше торпедировать мирный процесс, ошибочно считая сложившийся "статус-кво" долговечным.

Между тем согласно трехстороннему Заявлению срок пребывания МК РФ ограничен пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Поэтому, для того, чтобы избежать обострения ситуации в регионе к этому сроку необходимо не только запустить сам процесс поэтапной нормализации, но и сделать так, чтобы к концу первого пятилетнего периода он принял необратимый характер.

Однако Армения, продолжает настаивать на активном вовлечении внешних акторов в обсуждение вопросов, связанных с постконфликтным урегулированием, что, с одной стороны, размывает установившийся трехсторонний формат, с другой, прямо противоречит позиции не только Азербайджана, но и России. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возобновлении и обеспечении продолжительности мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), подтвердил приверженность документам, одобренным в трехстороннем формате, и уточнил, что "речь не идет о возобновлении процесса (выделено мною, Г.П.), а о выполнении того, что уже подписано"[3].

В связи с этим хотелось бы, чтобы представители ряда стран, в частности, Франции и США как сопредседателей МГ ОБСЕ были более взвешенными в своих оценках ситуации в регионе. Это, в первую очередь, касается необходимости продолжения переговоров между Арменией и Азербайджаном вокруг т.н. вопроса "статуса". В последнее время с такими призывами периодически и довольно настойчиво выступает посол США в Армении Линн Трейси. В своем последнем интервью дипломат практически предлагает вернуться в прошлое, т.е. к "мадридской повестке", считая, что некоторые принципы прежнего переговорного процесса "остаются очень актуальными и применимыми". Так, посол полагает, что наряду с территориальной целостностью "самоопределение народа Нагорного Карабаха также было и остается одним из основных принципов, который не может быть проигнорирован"[4]. Конечно, для начала хотелось бы знать, какой смысл Трейси вкладывает в понятие "народ Нагорного Карабаха" и не забывает ли она поинтересоваться мнением о "самоопределении" и у азербайджанского населения Карабаха, которое в скором времени планирует вернуться в места своего постоянного проживания.

Главная проблема заключается в том, что США устами своего посла фактически игнорируют итоги 44-х дневной войны и вместо того, чтобы призвать Армению сделать шаг вперед по направлению к нормализации отношений с Азербайджаном, предлагают сторонам сделать два шага назад к состоянию на 26 сентября 2020 года. Между тем, в условиях, когда процесс нормализации отношений с Азербайджаном вызывает неоднозначную реакцию в Армении, постоянная актуализация довоенных подходов со стороны представителей США и Франции создает ложные ожидания в армянском социуме.

Актуализируя тезис "о самоопределении", эти страны, фактически, поддерживают армянскую сторону, которая заявляет о том, что конфликт "никогда не был территориальным спором", а был связан с вопросом самоопределения армян, проживающих на территории бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР (НКАО)[5].

Прекрасно известно, что в советский период руководство Армянской ССР неоднократно поднимало вопрос о передаче НКАО в ее состав. Новый виток напряженности совпал с периодом горбачевской перестройки и гласности в СССР и запомнился тем, что впервые было предпринято несколько конкретных шагов по присоединению НКАО к Армении. Логическим завершением этой противоправной деятельности стало принятие совместного постановления Верховного Совета Армянской ССР и неконституционного органа т.н. "Национального Совета Нагорного Карабаха" от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

Следует при этом отметить, что провозглашение т.н. "воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха" без согласия Азербайджанской ССР было прямым нарушением статьи 78 Конституции СССР [6]. Также с нарушением суверенных прав Азербайджанской ССР Верховным Советом Армянской ССР 9 января 1990 года было принято постановление "О включении в Государственный план экономического и социального развития Армянской ССР на 1990 год плана социально-экономического развития НКАО на 1990 год". Несмотря на то, что, руководствуясь статьями 73, 76 и 173 Конституции СССР, Президиум Верховного Совета СССР признал эти постановления не соответствующими Конституции СССР и предложил Президиуму Верховного Совета Армянской ССР принять меры к приведению этих законодательных актов в соответствие с Конституцией СССР, этого так и не произошло[7].

Кстати, вышеуказанное постановление "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха" упоминается и в преамбуле "Декларации о независимости Армении" [8], на которую, в свою очередь, ссылается действующая Конституция Республики Армения[9]. Это еще раз свидетельствует о том, что территориальные претензии к Азербайджану не только существуют, но и являются составной частью основополагающих правовых актов сегодняшней Республики Армения.

Подобные правовые казусы в Армении, скорее всего, возникнут и при попытке нормализации отношений с Турцией. В этой связи стоит напомнить о решении Конституционного Суда Армении от 12 января 2010 года по печально известным Цюрихским протоколам, в котором отмечается, что положения этих протоколов не могут комментироваться и применяться в форме, противоречащей преамбуле Конституции, а также пункту 11 Декларации о независимости Армении, предусматривающей продвижение международного признания т.н. "геноцида армян" 1915 года[10]. Стоит добавить, что в этом пункте Декларации упоминается некая "Западная Армения", а это на фоне непризнания Карсского договора и отказа от его ратификации однозначно воспринимается как предъявление Арменией территориальных претензий и к Турции[11].

Возвращаясь к теме нормализации отношений, отметим, что Армения в ее "нынешнем плачевном состоянии" не должна забывать уроки Второй Карабахской войны и "продолжать выдвигать территориальные претензии к Азербайджану", ей следует научиться "жить в совершенно других реалиях" и "трезво оценивать соотношение сил, геополитическую ситуацию, свои перспективы"[12]. В частности, если нынешняя власть в Ереване искренне убеждена в том, что конфликт с Азербайджаном не носит территориальный характер, то, в первую очередь, ей следует официально заявить о согласии на предложения азербайджанской стороны о "нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ"[13].

Приверженность Армении этим принципам означала бы, что страна готова к нормализации отношений без увязки этого процесса с проблематикой взаимоотношений официального Баку с армянским населением Карабаха, что является, несомненно, внутренним делом Азербайджана. В этом контексте официальному Еревану стоило бы присмотреться к опыту конструктивной политики ряда стран, в частности, таких как Швеция и Австрия, взвешенный подход которых в немалой степени способствовал урегулированию конфликтов на Аландских островах и в Южном Тироле.

Если Армения примет на вооружение такой подход к сегодняшней постконфликтной ситуации, то это станет существенным шагом на пути создания благоприятных условий для открытия всех транспортных коммуникаций, делимитации границ с Азербайджаном и последующей нормализации отношений с Турцией, заложив тем самым прочный фундамент долгосрочного мира в регионе.

