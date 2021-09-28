Победитель Евровидения рок-группа Måneskin даст два концерта в России

Итальянская рок-группа Måneskin, победившая на Евровидении-2021, даст в 2022 году два концерта в России, - сообщили в пресс-службе "Яндекс.Музыки", выступающей генеральным партнером мероприятия.

"Девятого и 11 марта 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся первые большие сольные концерты Måneskin", - цитирует сообщение РИА Новости.

В августе участники группы уже провели в Парке Горького встречу с российскими фанатами, в ходе которой рассказали, что знают российскую группу Little Big и подписаны на Роскосмос в социальных сетях.

Напомним, Евровидение-2021 прошло в мае в нидерландском Роттердаме, Россию представляла певица Манижа с песней "Русская женщина", занявшая в финале девятое место.