Рецидивиста, дерзко ограбившего ювелирный магазин, схватили в Северной Осетии

Североосетинские сыщики сумели задержать 20-летнего ранее многократного судимого жителя Владикавказа, открыто похитившего дорогую золотую цепь. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Несмотря на юный возраст, у молодого человека уже было несколько судимостей, в том числе за незаконный оборот наркотиков, кражи, мошенничество и грабеж. Теперь же мужчина открыто похитил из ювелирного магазина золотую цепь, стоимость которой составляет 143 тыс рублей.

"В ходе выяснения обстоятельств ограбления сыщики установили, что подозреваемый за несколько часов до совершения преступления зашел в магазин, чтобы выбрать предмет грабежа. Спустя время вернулся вновь, попросил сотрудниц показать ему цепь, а затем, изображая примерку и взвешивание на ладони, схватил ее и выбежал из магазина на глазах у сотрудниц", - пояснили в управлении.

За дежурные сутки полицейские установили личность подозреваемого, отследили все его перемещения, вышли на след и задержали его. На допросе рецидивист признался в содеянном и сообщил, что уже продал цепь случайному покупателю.

Открыто уголовное дело по ст. 161 УК РФ "Грабеж". Задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.