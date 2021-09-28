Пассажир просто так остановил поезд в Жамбылской области

ЧП в поезде случилось в Жамбылской области, такое сообщение распространила пресс-служба Департамента полиции на транспорте МВД Казахстана.

В нем говорится, что пассажир сорвал стоп-кран на участке Отар-Шу, опоздание в результате незапланированной остановки составило семь минут, передает Sputnik Казахстан.

В результате проверки правоохранители задержали нарушителя, которым оказался 28-летний житель Карагандинской области.

"В отношении мужчины составили административный протокол по статье 560 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана. В соответствии с этой статьей, за незаконную остановку поезда полагается штраф в размере 5 МРП", - уточнили в полиции.