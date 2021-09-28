Керри отправится в европейское турне

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри посетит несколько стран Европы - Швейцарию, Италия и Францию. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

В ходе поездки Керри обсудит проведет ряд встреч с коллегами, на которых обсудит меры по преодолению климатического кризиса в преддверии 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), передает ТАСС.

В среду, 29 сентября, спецпредставитель американского лидера встретится с бизнесменами, чтобы поговорить о роли частного сектора в развитии экологически чистых технологий и в преодолении климатического кризиса. Также Керри примет участие в предварительном заседании COP26, которое пройдет в Милане с 30 сентября по 2 октября. С 3 по 6 октября в Париже он посетит Елисейский дворец, где пройдет встреча, посвященная мобилизации глобальных финансовых потоков для решения вопросов изменения климата. Кроме того, Керри поучаствует в конференции "Общие ценности: построение зеленого и инклюзивного будущего".