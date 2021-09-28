"Кешля" организовала футбольный матч в память о болельщике, погибшем в ходе Отечественной войны Азербайджана

Азербайджанский футбольный клуб "Кешля" организовал матч в память о болельщике команды Исраиле Джафарзаде, который погиб в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На поле стадиона "АСК Арена" встречались юношеские команды клуба – U-17 и U-19.

После матча отец шехида Намик Джафарзаде выразил благодарность руководству "Кешли" а и участникам товарищеского матча.

Исраил Джафарзаде 2000 года рождения принимал участие в боях за освобождение Физули и Суговушана. Он стал шехидом 16 октября 2020 года, исполняя боевые задачи в направлении поселка Суговушан Тертерского района. Позже он был посмертно награжден медалями "За Родину" и "За отвагу", передает Azerisport.com.