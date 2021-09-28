К выборам в Тбилиси установят новые кабины для голосования

Центральная избирательная комиссия Грузии установит на предстоящих выборах новые кабины для голосования. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Георгий Сиоридзе. По его словам, новые кабины были протестированы на имитационных выборах. Они полностью обеспечивают максимальную тайну голосования и исключают возможность так называемой "карусели".

"Мы протестировали эти кабины на имитационных выборах, и не было зафиксировано ни одного случая, чтобы стоящий перед кабиной человек увидел, за кого проголосовал избиратель в кабине", - цитирует Сиоридзе "Грузия Online".

Зампредседателя ЦИК также отметил, что новые кабины появятся на примерно 800 избирательных участках в Тбилиси.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в субботу, 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. За пост мэра Тбилиси поборются: Каха Каладзе (Грузинская мечта); Ника Мелия (Единое национальное движение); Тамар Кекенадзе (Третья сила); Георгий Гахария (За Грузию); Георгий Ломия (Альянс патриотов); Ана Бибилашвили (Лело); Михаил Кумсишвили (Лейбористская партия); Георгий Кутателадзе (Грузия); Теймураз Бобохидзе (Мамули); Георгий Лагидзе (Будущая Грузия); Аринзе Ричард Огбунуджу (Наша Единая Грузия); Кетеван Накашидзе (Социальная справедливость); Евгений Гвиниашвили (Социалистическая партия трудящихся); Заза Хатиашвили (Свободная Грузия); Ана Долидзе (За народ); Георгий Гачечиладзе (партия Зеленых).