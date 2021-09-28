Проект "Школа парламентаризма" запущен на Ставрополье

"Молодая гвардия" запустила регистрацию на участие в федеральном проекте "Школа парламентаризма", цель которого - развитие диалога между молодежью и властью.

В нем принимают участие Ставропольский край, а также Костромская, Амурская, Саратовская, Свердловская области, Чувашия и другие регионы.

"Регистрация на участие проходит на сайте проекта до 15 октября. Образовательная программа будет проходить с октября по ноябрь", - цитирует сообщение организаторов "Ставропольская правда".

Для участников подготовлены мастер-классы, вебинары и семинары, деловые игры и многое другое. В качестве спикеров приглашены политики и эксперты по различным темам.