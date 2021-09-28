Прокуратура проверит обстоятельства смертельной аварии неподалеку от Ставрополя

Прокуратура займется проверкой обстоятельств ДТП, произошедшего на подъезде к столице Ставропольского края.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства аварии, а также дана оценка соблюдения федерального законодательства, сообщили в прокуратуре Ставропольского края, передает "Регион Online".

Напомним, днем 28 сентября неподалеку от хутора Грушевый водитель автомобиля Datsun On-Do превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП мужчина погиб.