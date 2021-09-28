Учитель избил двухлетнего сына до комы в Кашкадарьинской области

Житель Кашкадарьинской области нанес сыну побои, от которых двухлетний мальчик оказался в реанимации. Об этом рассказала мать ребенка в опубликованном СМИ видео, ЧП прокомментировали в областном УВД.

На записи женщина рассказывает, что у нее с мужем, работающим учителем, два сына-погодка, старшему два года, младшему - год.

По ее словам, однажды мужчина пришел домой с работы. Подумав, что он присмотрит за малышами, мать вышла на улицу на 20 минут, решив в это время загнать скот во двор. Пока она отсутствовала, "супруг избил двухлетнего ребенка, замазал ему глаза мазью так, что ослепил. Душил ребенка, несколько раз ударил по голове. Когда пришла, ребенок был без сознания, посиневшим, холодным. Отец его аккуратно положил на курпачу", - приводит слова женщины Газета.uz.

Назавтра, когда муж отправился на работу, по телефону золовки она связалась со своим младшим братом и попросила забрать ее и детей.

Женщина также сообщила, что ее муж причинял телесные повреждения и детям от прежних браков: сыну от первой супруги выжег кожу на пальцах рук, ребенку от второй угрожал ножом.

По словам жены, муж обещал лишить жизни ее и детей, если она заявит о произошедшем в органы внутренних дел.

В областном УВД заявили, что 25 сентября в дежурную часть поступил звонок от жительницы Дехканабадского района Ж. С., она сообщила о нанесении ее сыну Е. Х. телесных повреждений его отцом Д. Ш. и о том, что мальчик попал в реанимацию.

Медики нашли у пострадавшего ребенка травмы суставов, ушиб головного мозга, ушибы лица, повреждения кожи и тканей в области шеи.

Запущена доследственная проверка.