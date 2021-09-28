В Пентагоне рассказали, где может находиться экс-президент Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, что американские военные считают, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, находится в ОАЭ.

"Я бы подумал, что он может быть в ОАЭ. Я в этом не уверен. Таковы были последние полученные мною сведения", - сказал он.

Остин также отметил, что Пентагон не знает, похитил ли Гани деньги перед тем, как покинул свою страну. "Что касается денег, которые он мог забрать с собой, об этом я не знаю", - цитирует его ТАСС.

Министр при этом уточнил, что у военных США нет возможности отследить финансовые операции, связанные с потенциальным хищением средств Гани.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.