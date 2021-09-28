НПЗ "Нафтан" загорелся в Беларуси

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Нафтан" в Витебской области, такое сообщение опубликовало МЧС Беларуси в своем Telegram-канале.

"Сегодня при запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в городе Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием", - уточнили в ведомстве.

В результате возникло факельное горение на отметке +3 м.

Вскоре его удалось локализовать, на месте ЧП действуют подразделения МЧС.

К 22:05 по местному времени (совпадает с мск) факельное горение пропало, на месте пожара остаются 15 единиц техники и 58 сотрудников МЧС.

В 22:14 пожар был полностью ликвидирован.