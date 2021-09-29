Спортсмен-скалолаз: "Эльбрус трагически коварен для неподготовленных людей"

В Кабардино-Балкарии намерены ужесточить правила восхождения на Эльбрус, сообщил на своей странице в Insragram глава республики Казбек Коков. Запись появилась после встречи с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. "На базе Поисково-спасательной службы МЧС России провел совещание, на котором обсудил причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе, законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", - написал Казбек Коков.

К ужесточению правил покорения самой высокой вершины Европы побудила трагедия, произошедшая на склонах горы несколько дней назад. 19 человек отправились в альпинистский поход к вершине, но в пути их застала непогода, "черная метель", при которой температура воздуха падает до минус 20 градусов, задул пронизывающий ветер. Группа заблудилась в ледяном тумане. От переохлаждения погибли пять человек, остальных удалось эвакуировать, 11 из них были госпитализированы. Выяснилось, что многие из них пошли в высокогорье впервые.

В понедельник появилось сообщение о задержании организатора восхождения гида-лидера компании "Эльбрус гид" Дениса Алимова. Он признал свою вину, дал показания. Уголовное дело против него открыто по ст. 238, ч.3 УК РФ – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Это обвинение может повлечь до 10 лет лишения свободы.

Трагедия привлекла внимание чиновников и журналистов к работе многочисленных фирм, организующих "восхождение на Эльбрус" для альпинистов-любителей. В сети очень легко отыскать сайты с подобными коммерческими предложениями. "Прогулка" на высоту 5642 метра стоит в среднем около 60 тыс. рублей на человека. Например, фирма "Эльбрус турс" предлагает восхождение по стандартному 10-дневному туру за 57 тыс. рублей, а "комфортное восхождение" - за 77 тыс. рублей, 11-дневный "комфортный тур" уже обойдется в 85 тыс. рублей. Но есть у фирмы и "VIP-тур" на 9 дней за 89900 рублей. Новогоднее 9-дневное восхождение на Эльбрус фирма предлагает уже за 59900 (категория "стандарт") и за 87 тыс. (категория "комфорт").

На сайте фирмы говорится, что "организована максимальная безопасность участников: все группы регистрируются в МЧС, обеспечены прямые контакты с медицинскими учреждениями и дежурство профессиональных медработников в наших альплагерях и горных приютах; на каждого гида в день восхождения приходится не более, чем три клиента".

Коммерческий альпинизм у опытных спортсменов-скалолазов вызывает резкое неприятие. Непонятно откуда берутся эти многочисленные инструкторы, отметил в беседе с "Вестником Кавказа" мастер спорта СССР, бывший вице-президент Московской федерации альпинизма Юрий Хохлов. "Любой человек, получается, может собрать совершенно неподготовленных людей и отравить на вершину Эльбруса – очень небезопасную, которая только кажется простой. Я покорял эту гору много раз и знаю ее коварный характер. Вот ребята и оказались в столь суровой ситуации – налетела непогода, которая и привела к трагедии. Такие ситуации надо предвидеть, готовить какие-то запасы на маршруте", - сказал альпинист.

По мнению Юрия Хохлова, инициатива главы КБР Кокова правильная: "Нельзя отдавать эту сферу каким-то коммерческим структурам или нужно хотя бы подходить серьезнее к выдаче им сертификатов. Вообще-то, государственные учреждения относятся к такой деятельности с большей ответственностью, работа чиновников регулируется правами и обязанностями. А коммерция, сами понимаете, к чему больше стремится".

Коммерческая фирма "Эльбрус гид" базируется в Пятигорске. Организует восхождения не только на Эльбрус, но и Казбек, Фишт и другие кавказские вершины. Бывалые спортсмены-скалолазы не понимают, каким образом подобным фирмам удалось внушить людям мысль, что альпинизм – это легкодоступный досуг в горах. "Кабардино-Балкария всегда славилась очень хорошей системой альпинистских лагерей, добротной подготовкой скалолазов. В советское время человека, не прошедшего, как минимум, 20-дневную подготовку, к штурму серьезных вершин не допускали. А тут вообще пошли на Эльбрус не альпинисты, а люди, которых набрали по телефону. Советская система подготовки альпинистов была очень хорошо отлажена. Подобных самодеятельных восхождений почти не бывало", - заключил Юрий Хохлов.

Этим летом, когда многие заговорили о преимуществах отечественного отдыха, горные коммерческие восхождения рекламировали все, кому не лень – от федеральных СМИ до небольших сайтов. Профессиональные скалолазы считают, что часть ответственности за гибель неподготовленных людей лежит и на таких СМИ. Идея "прогулок" с риском для жизни не лишена циничной авантюрности. Неосознанно это подтвердили и сотрудники "Эльбрус гида", разместившие на официальном сайте свою фотографию около памятника Остапу Бендеру у пятигорского "Провала", где "великий комбинатор" нахально выманивал деньги у доверчивых отдыхающих.