Фонтаны Ставрополя украсят светодиодные инсталляции

В Ставрополе завершается сезон фонтанов и начинается их консервация на зимний период и подготовка оборудования к работе в следующем году, проинформировали в пресс-службе администрации краевого центра.

Уточняется, что для того, чтобы не лишаться стильной фотозоны, живые брызги на зиму превратят в световые инсталляции, которые будут имитировать переливающиеся струи.

"Такие композиции разместятся на Александровской площади, площади Святого князя Владимира и Крепостной горе, в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности", - сообщали в горадминистрации.

Уточняется, что за последние пять лет число фонтанов в Ставрополе увеличилось с 17 до 24. Так, вскоре появится еще одно водное сооружение в новом сквере на пересечении улиц Чехова и Мимоз.