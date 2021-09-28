В Грузии возобновляются плановые операции

В Грузии вновь начнут проводить плановые операции. Об этом сообщили в Минздраве страны.

"С 1 октября в Грузии возобновляется финансирование и проведение плановых операций в рамках всеобщей программы здравоохранения", - сказано в сообщении ведомства.



Во время четвертой волны распространения коронавируса COVID-19 в конце июля 2021 года с целью высвобождения дополнительных медицинских ресурсов больницы временно прекратили плановые операции. В связи с пандемией коронавируса и сложной эпидситуацией в стране проводились только неотложные и онкологические операции, а также кардиохирургические вмешательства.

В Минздраве пояснили, что аналогичные ограничения действовали и во время первых двух волн коноравируса для того, чтобы максимально мобилизовать дополнительные койки для инфицированных коронавирусом пациентов, передает "Грузия Online".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 609 340 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 580 891 человек, умерли - 8884.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 232 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.