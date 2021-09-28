Белый дом: США продолжают диалог с ОПЕК по ценам на нефть

Вашингтон продолжает вести диалог с членами ОПЕК по поводу цен на нефть, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы продолжаем контактировать с международными партнерами, включая ОПЕК, о важности конкурентных рынков и установления цен [на нефть], а также больших усилий для поддержки восстановления экономики", - цитирует ее ТАСС.

Псаки заверила, что США отслеживают динамику цен на черное топливо.

Она обратила особое внимание, что Вашингтон не только контактирует с ОПЕК: Штаты рассматривают все варианты снижения нефтяных цен.