Белый дом: США продолжают диалог с ОПЕК по ценам на нефть
Вашингтон продолжает вести диалог с членами ОПЕК по поводу цен на нефть, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
"Мы продолжаем контактировать с международными партнерами, включая ОПЕК, о важности конкурентных рынков и установления цен [на нефть], а также больших усилий для поддержки восстановления экономики", - цитирует ее ТАСС.
Псаки заверила, что США отслеживают динамику цен на черное топливо.
Она обратила особое внимание, что Вашингтон не только контактирует с ОПЕК: Штаты рассматривают все варианты снижения нефтяных цен.
Вестник Кавказа
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