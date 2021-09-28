Врачам в Грузии начнут выплачивать деньги за вакцинацию людей старше 60 лет

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане страны старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса COVID-19, получат дополнительное денежное вознаграждение.

По ее словам, Минздрав Грузии в ближайшее время представит новую схему, согласно которой в процессе вакцинации пожилых людей будут больше задействованы семейные врачи и медсестры. Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации для работы.

"Для нас сегодня критически важно вакцинировать всех людей, которые относятся к этой возрастной группе. Именно среди этих лиц наблюдается больше всего осложнений и риск нежелательного исхода. Семейный врач и медсестры как в селе, так и в городе ближе всех к гражданам этой группы", - пояснила Габуния.

В Минздраве считают, что с помощью новой схемы удастся повысить темп вакцинации среди граждан старше 60 лет. "По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В день делают около 11-12 тыс прививок. В основном, это лица, пришедшие на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемую пятую волну", - цитирует замминистра "Sputnik Грузия".

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 609 340 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 580 891 человек, умерли – 8884. На сегодняшний день в стране сделано 1 760 878 прививок от COVID-19, двумя дозами привиты 785 850 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 232 млн, из них более 4,7 млн человек скончались.