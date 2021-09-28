Главная » Новости

Утечка нефти снова произошла в порту Темрюка

Instagram Светланы Радионовой
Instagram Светланы Радионовой

Разлив нефти снова случился в Темрюке (Краснодарский край), об этом написала в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", - пояснила она

Глава ведомства напомнила: совсем недавно на воде у находящихся в процессе постройки причалов "Порт Мечел-Темрюк" также оказалась нефтяная пленка. "Это становится похоже на закономерность", - отметила Родионова.

Глава Росприроднадзора заверила, что виновники ЧП будут привлечены к ответственности.

1260 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!