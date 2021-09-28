Утечка нефти снова произошла в порту Темрюка

Разлив нефти снова случился в Темрюке (Краснодарский край), об этом написала в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", - пояснила она

Глава ведомства напомнила: совсем недавно на воде у находящихся в процессе постройки причалов "Порт Мечел-Темрюк" также оказалась нефтяная пленка. "Это становится похоже на закономерность", - отметила Родионова.

Глава Росприроднадзора заверила, что виновники ЧП будут привлечены к ответственности.