Пожарное добровольчество возродили в Казахстане

Добровольные противопожарные подразделения Казахстана получили официальный статус, сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

Он отметил, что ведомство в текущем году инициировало вопрос о том, чтобы повысить роль добровольных противопожарных формирований в деле профилактики пожаров.

В результате подразделениям придали официальный статус общественных объединений - 47 казахстанских формирований получили регистрацию в органах юстиции.

"Это позволит акиматам более активно привлекать их к выполнению общественно-важных задач. Возрождение пожарного добровольчества позволит сформировать эффективный резерв МЧС и акиматов для выполнения задач по предупреждению и тушению пожаров, особенно в сельской местности", - приводит слова Ильина "Sputnik Казахстан".