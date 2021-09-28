Организатора смертельного восхождения на Эльбрус взяли под арест в Нальчике

Нальчикский городской суд принял решение об аресте на месяц и 28 суток Дениса Алимова - организатора оказавшегося смертельным восхождения на Эльбрус, унесшего жизни пяти человек.

"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", - приводит слова судьи ТАСС.

Как установило следствие, 23 сентября туристическая группа из 19 человек из-за резкого ухудшения погоды - сильного ветра и снегопада - запросила помощи спасателей. Погибли четыре женщины и мужчина, по предварительным данным, - из-за переохлаждения.

Организатор восхождения написал явку с повинной, он дал подробные признательные показания в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").