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Гарибашвили: наша цель - проведение свободных и справедливых выборов

Гарибашвили: наша цель - проведение свободных и справедливых выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ближайшей целью властей является проведение свободных и справедливых выборов.

"Наша главная цель - провести свободные и справедливые выборы в безопасной среде, что имеет существенное значение для наших европейских и евроатлантических устремлений", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что Грузии ценит интерес, поддержку и активное участие ОБСЕ/БДИПЧ в мониторинге избирательного процесса в Грузии в период пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, 2 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления.

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Вестник Кавказа

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