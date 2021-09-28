Гарибашвили: наша цель - проведение свободных и справедливых выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ближайшей целью властей является проведение свободных и справедливых выборов.

"Наша главная цель - провести свободные и справедливые выборы в безопасной среде, что имеет существенное значение для наших европейских и евроатлантических устремлений", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.

При этом он подчеркнул, что Грузии ценит интерес, поддержку и активное участие ОБСЕ/БДИПЧ в мониторинге избирательного процесса в Грузии в период пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, 2 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления.