Гарибашвили: наша цель - проведение свободных и справедливых выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ближайшей целью властей является проведение свободных и справедливых выборов.
"Наша главная цель - провести свободные и справедливые выборы в безопасной среде, что имеет существенное значение для наших европейских и евроатлантических устремлений", - написал глава правительства на своей странице в Twitter.
При этом он подчеркнул, что Грузии ценит интерес, поддержку и активное участие ОБСЕ/БДИПЧ в мониторинге избирательного процесса в Грузии в период пандемии коронавируса COVID-19.
Напомним, 2 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления.
Вестник Кавказа
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