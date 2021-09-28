В Москве обсудили сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии

В Москве прошёл Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал", организованный политологическим центром "Север-Юг" совместно с Центром международной политики и безопасности Baku Network.

Модераторами круглого стола выступили исполнительный директор политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова и директор Центра международной политики и безопасности Baku Network Гюльнара Мамедзаде.

Участниками круглого стола были рассмотрены такие вопросы, как развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах; Международный транспортный коридор "Север-Юг" по обоим – железнодорожному и автомобильному – маршрутам; общие возможности расширения пропускной способности и увеличения грузопотока между государствами; развитие пароходств России, Азербайджана и Ирана; развитие кооперационных проектов в динамике интеграции государств региона и задачи дальнейшей региональной интеграции.