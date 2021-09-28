Россельхонадзор разрешил яблоки с еще пяти предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил поставлять в РФ яблоки еще с пяти предприятий Азербайджана. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что по результатам фитосанитарного мониторинга и под гарантии Агентства пищевой безопасности АР с 30 сентября разрешается ввоз в Россию яблок со следующих предприятий: ОАО СTC HOLDİNQ (Бинагадинский район); ООО "ЕА-FRUİTS" (Губинский район); ООО "AY AGRO" (Хатаинский район); Арабов Салех Джафар оглы (Губинский район); Шаулова Людмила Исаевна (Губинский район).

В общей сложности на сегодня поставлять яблоки в Россию могут 70 азербайджанских предприятий.