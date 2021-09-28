Майк Тайсон оценил силу Усика и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился впечатлениями от просмотра боя Александра Усика и Энтони Джошуа.

"Посмотрел бой Усика и Джошуа. Возможно, у обоих был не лучший день. После такого вы правда думаете, что они победили бы меня в лучшие годы?", — написал легендарный спортсмен на своей странице в Twitter.

Напомним, бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоялся в Лондоне вечером 25 сентября. Победу в поединке одержал Александр Усик. Согласно подсчетам, Джошуа нанес гораздо больше ударов (641-529), но уступил Александру в точности.