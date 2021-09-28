В США рассказали, какую цель преследует "Аль-Каида"

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) по-прежнему находится в Афганистане. Об этом сообщил на сенатских слушаниях председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"Если они смогут восстановить возможности, у них есть стремление нанести удар. Я думаю, "Аль-Каида" все еще в состоянии войны с США", - цитирует его РИА Новости.

Ранее представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что членов "Аль-Каиды" нет в Афганистане. По его словам, талибы взяли на себя обязательства перед США, согласно которым они "никому не позволят угрожать кому-либо, используя территорию Афганистана".

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.