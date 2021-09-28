Сотрудники ППС случайно раскрыли похищение электрокабеля в Махачкале

Преступление удалось раскрыть благодаря бдительности сотрудников полка ППС УМВД РФ по Махачкале. Сообщение о произошедшем опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в поселке Новый Хушет был остановлен "ВАЗ-2106" под управлением 19-летнего жителя Хивского района. При досмотре машины в багажнике стражи порядка нашли электрический кабель.

"При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что электропровод был накануне похищен водителем и двумя пассажирами, 24-летним жителем Буйнакского района и 25-летним жителем Кизилюрта", - пояснили в управлении.

Подозреваемые были доставлены в отдел, на допросе они дали признательные показания, пояснив, что накануне ночью они забрались на территорию склада и украли электрический кабель, стоимостью свыше 90 тыс рублей.

Украденное изъято и возвращено владельцу, открыто уголовное дело ч.2 по ст.158 УК РФ (Кража).