Сотрудники ППС случайно раскрыли похищение электрокабеля в Махачкале
Преступление удалось раскрыть благодаря бдительности сотрудников полка ППС УМВД РФ по Махачкале. Сообщение о произошедшем опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.
Накануне в поселке Новый Хушет был остановлен "ВАЗ-2106" под управлением 19-летнего жителя Хивского района. При досмотре машины в багажнике стражи порядка нашли электрический кабель.
"При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что электропровод был накануне похищен водителем и двумя пассажирами, 24-летним жителем Буйнакского района и 25-летним жителем Кизилюрта", - пояснили в управлении.
Подозреваемые были доставлены в отдел, на допросе они дали признательные показания, пояснив, что накануне ночью они забрались на территорию склада и украли электрический кабель, стоимостью свыше 90 тыс рублей.
Украденное изъято и возвращено владельцу, открыто уголовное дело ч.2 по ст.158 УК РФ (Кража).
Вестник Кавказа
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