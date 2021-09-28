Владелец "аварийного" верблюда заплатит компенсацию водителю разбитой машины в Актау

Хозяин верблюда, спровоцировавшего ДТП в Актау, выплатит компенсацию пострадавшему водителю. Об этом пишут казахстанские СМИ.

ЧП случилось прошлым летом. Житель Мангистауской области, двигаясь на Toyota Camry, сбил ночью выбежавшего на трассу Сай-Отес - Шетпе верблюда.

На него был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.610 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях, сообщает Lada.

Позже административное дело было закрыто в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения: он не нарушал правил дорожного движения, при внезапном появлении препятствия не имел возможности остановиться, соответственно, не мог предотвратить ДТП, причиной которого стал скот, находящийся без присмотра.

Затем сам автолюбитель обратился в суд и попросил взыскать материальный ущерб, нанесенный его машине: компенсацию за порчу транспортного средства в размере 2 528 489 тенге, 30 тыс тенге за оценку ущерба и госпошлину на сумму 25 285 тенге.

Мангистауский районный суд удовлетворил иск, сократив сумму ущерба в два раза.

"Хотя суд не признал водителя непосредственно виновным в аварии, но его действия были грубо небрежными. Так как водитель не сбавил скорость, не принял надлежащих мер безопасности, зная, что в Мангистауской области происходит постоянное движение скота по дороге, что привело к повреждению автомобиля. На судебном заседании было установлено, что ответчик находился в плохом семейном и имущественном положении", - уточнили в пресс-службе суда.

Так как у владельца верблюда не хватало корма, чтобы обеспечить своих животных, ему пришлось освободить их и отправить на пастбище.