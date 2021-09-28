В посольстве Азербайджанской Республики в Москве отдали дань памяти погибшим за территориальную целостность Азербайджана. Год назад, 27 сентября оккупационные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты. Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, длившуюся 44 дня. В результате были освобождены территории, 30 лет находившиеся под армянской оккупацией. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева в знак уважения к памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.