Главная » Видео

В Москве отдали дань памяти погибшим за территориальную целостность Азербайджана

В посольстве Азербайджанской Республики в Москве отдали дань памяти погибшим за территориальную целостность Азербайджана. Год назад, 27 сентября оккупационные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты. Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, длившуюся 44 дня. В результате были освобождены территории, 30 лет находившиеся под армянской оккупацией. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева в знак уважения к памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.

1575 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!