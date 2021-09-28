Глава Минэкономики Грузии о возможном возвращении Саакашвили: это провокация

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отреагировала на возможное возвращение в Грузию бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

"Они видят, что на этих выборах у них нет никакой перспективы, и всячески стараются устроить провокацию. Это часть провокации", - цитирует ее "Грузия Online".

Турнава отметила, что грузинские общество устало слышать обещания экс-главы государства о приезде.

"Единственной целью является внесение сумятицы и диссонанса. Мы никому не позволим устроить беспорядки в стране. Наша главная задача заключается в упрочении перспективы мирного развития, которое ощущает наше общество, и никто никому не позволит устроить смуту в стране", - поведала министр.

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что купил билет в Тбилиси. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.