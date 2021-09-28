Лукашенко прокомментировал вопрос о смертной казни в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что вопрос о смертной казни в республике следует рассмотреть в будущем на референдуме. Об этом он заявил на состоявшемся сегодня в Минске заседании конституционной комиссии.

"Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки, я думаю, что большинство за сохранение (смертной казни – прим. ред.)", - отметил белорусский лидер.

При этом он согласился с мнением, что соответствующий вопрос стоит вынести на отдельный референдум. "Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать", - цитирует Лукашенко "Sputnik Беларусь".