"Талибан"* обвинил США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Захватившее власть в Афганистане запрещенное в России радикальное движение "Талибан" американские БПЛА в нарушении воздушного пространства страны. Такое заявление опубликовал на своей странице в Twitter его представитель Забихулла Муджахид.

По его словам, Америка нарушила суверенитет Афганистана и нормы международного права, послав беспилотники в воздушное пространство страны.

"Подобные инциденты должны пресекаться... Призываем США придерживаться Дохийских соглашений [между талибами и Вашингтоном]", - цитирует Муджахида ТАСС.

Он пригрозил, что нарушения со стороны Вашингтона "чреваты последствиями".