Опрос: "Мечту" поддерживает меньше половины жителей Грузии

Почти половина избирателей готовы проголосовать за партию "Грузинская мечта - демократическая Грузия", такие результаты дал опрос, проведенный компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телеканала Imedi.

В частности, за правящую партию "готовы хоть завтра" отдать голоса 49,6% респондентов.

Самая масштабная оппозиционная партия "Единое национальное движение" набрала бы на выборах 25,9%. Третье место заняла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "Для Грузии" с 5,3%.

В первую пятерку также попали "Альянс патриотов Грузии" (4,1%) и "Европейская Грузия – движение за свободу" (2,7%). Далее идут "Лело для Грузии" (2,6%), "Третья сила" (2,2%),

"Гирчи - больше свободы" (2%), "Лейбористская партия Грузии" (1,8%), "Граждане" (1,5%), "Новые политический центр - Гирчи" (0,9%), передает Sputnik Грузия.

Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября, в нем приняли участие 2,5 тыс человек, погрешность составила +/-2,5%.