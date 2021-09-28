Ильхам Алиев: "Вопрос об автономии Нагорного Карабаха закрыт"

Год назад 27 сентября началась Вторая Карабахская война, которая завершилась через 44 дня победой Азербайджана. В годовщину начала освобождения земель, около 30 лет находившихся под армянской оккупацией, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью нескольким мировым изданиям. "Вестник Кавказа" предлагает ознакомиться с его интервью телеканалу France 24.

- Господин президент, ровно год прошел с начала войны между Азербайджаном и Арменией, в которой ваша страна победила. На прошлой неделе на полях ООН впервые после окончания боев встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Означает ли это, что диалог между сторонами снова возобновляется и что есть надежда на мир?

- Надеюсь, что именно так и есть, потому что Азербайджан уже несколько раз публично выражал свою готовность наладить диалог с Арменией. Не только наладить диалог, но действительно начать работу над будущим мирным договором между Азербайджаном и Арменией. Война окончена. Конфликт решен. Поэтому нам нужно работать в новом направлении в регионе, чтобы сделать его более предсказуемым, стабильным и безопасным. И встреча министров иностранных дел двух стран –хороший показатель этих усилий. Надеюсь, это будет не единственная встреча, а начало нового процесса, процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, процесса, который создаст пространство для сотрудничества в регионе Южного Кавказа.

- Вы связывались с руководством Армении, с премьер-министром, чтобы попытаться возобновить диалог и двигаться к миру?

- С тех пор, как закончилась война в ноябре прошлого года, у нас была лишь одна возможность - во время трехсторонней встречи, организованной президентом России Владимиром Путиным в Москве в январе этого года. Целю той встречи было спланировать послевоенные события. Другого шанса встретиться лично у нас не было, возможно, из-за пандемии, возможно, по каким-то другим причинам.

Азербайджан никогда, даже во время войны, во время оккупации, не возражал против любых контактов на высшем уровне. Наоборот, мы считаем, что такие контакты помогают ответить на многие вопросы, накопившиеся у обеих сторон, стать отправной точкой для нового развития региона. Наша позиция очень проста: мы считаем, что конфликт решен; не нужно возвращаться в прошлое; не должно быть ни намека на реваншизм в Армении. Нам нужно говорить о будущем, нам нужно говорить о мире и о том, как сделать наш регион более стабильным и безопасным.

- Вы готовы позвонить премьер-министру Пашиняну и сказать ему в точности то же самое?

- Обычно контакты между лидерами двух стран организует Минская группа ОБСЕ. Именно она предлагает повестку, именно она организует встречи. За годы на посту президента я ни разу не говорил по телефону ни с одним лидером Армении. Но если сопредседатели Минской группы предложат такую встречу, конечно, мы не будем возражать.

- Господин президент, в своей речи, посвященной началу войны, вы заявили: "Если мы увидим, что армянский фашизм снова поднимает голову, если мы увидим новую угрозу, мы сокрушим армянский фашизм снова без промедления". Звучит не очень миролюбиво, не так ли?

- Эти слова отражают ситуацию в Армении. В соответствии с нашей позицией относительно установления мира в регионе я сделал несколько публичных заявлений о том, что необходимо начать работу над делимитацией и демаркацией границ, начать готовиться к всеобъемлющим переговорам по мирному договору с Арменией – это все жесты доброй воли. Кстати, ни на один из них армянское руководство не ответило адекватно: либо игнорировали их, либо заявляли, что не готовы. В Армении мы наблюдаем тенденции реваншизма среди определенной группы политической элиты, не только оппозиционной, но и правительственной. Звучат заявления, а что самое главное, делаются шаги, направленные на поиск возможностей для реванша. Не прекращаются попытки вооружить Армению, попытки получить доступ к новым современным вооружениям с целью начать все заново. Поэтому мои слова хоть и могут показаться грубыми, но их основная цель – это предупредить армянское руководство, армянские политические элиты, что любой намек на реваншизм, любой намек на угрозу нашему народу, нашей государственности и нашей территориальной целостности получит ответ. В Армении знают, как мы отвечаем. Это показала Вторая Карабахская война. Мы не хотим начинать войну, нам это не нужно. Нам это никогда не было нужно на протяжении многих лет переговоров. Но теперь пришло время предупредить армянских политиков, чтобы они оставили реваншистские усилия и смотрели в будущее.

- Вы считаете, что вернули все свои территории? В прошлом вы называли Ереван своей исторической территорией. У вас еще есть территориальные претензии к территориям, которые Армения считает своими?

- Я никогда не говорил про территориальные претензии. Я говорил об исторической правде. То, что в 1920 году советское правительство приняло решение, которое в дальнейшем было реализовано, о выведении из состава Азербайджана его неотъемлемой части - Зангезура - и присоединении его к Армении, это исторический факт. Это случилось в 1920 году, 101 год назад. Я говорю о наших исторических землях, а не о том, что у нас есть территориальные претензии. Таких слов вы никогда не найдете ни в одном из моих выступлений.

Мы, как и любой другой народ, должны знать свою историю, наше новое поколение также должно знать свою историю, древнюю историю. И мы должны вернуться на территории, где жили. Я уверен, что мы вернемся. Но, как я уже много раз говорил, мы вернемся туда не на танках, мы вернемся на машинах, поездах или даже пешком. Почему бы нам не вернуться после нормализации ситуации, после подписания мирного соглашения? Это наше законное право.

Но отвечая на ваш вопрос, хочу обратить внимание, что это у Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. Они по-прежнему заявляют, что Нагорный Карабах, как они его называют, не принадлежит нам. По-прежнему заявляют, что или он принадлежит Армении, или является своего рода независимым субъектом. Но на политической и географической карте Азербайджана Нагорного Карабаха нет. Такого субъекта не существует! Поэтому Армения в первую очередь должна отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану, вести себя дружественно, и мы отреагируем на это соответствующим образом.

- Вы готовы предоставить Карабаху какую-либо автономию? У Армении есть свои претензии; Минская группа, в частности США, говорит, что проблема Карабаха все еще не решена. Вы утверждаете, что она решена, но многие страны, которые были годами вовлечены в урегулирование этого конфликта, утверждают, что на самом деле это не так.

- Я бы посоветовал тем странам, которые считают, что конфликт не решен, подумать о том, как армяне бы поселились на их собственной территории с целью создания там второго армянского государства. С чего они взяли, что на территории Азербайджана должно быть второе армянское государство без каких-либо правовых, политических и исторических оснований на это?

Когда я говорю, что конфликт разрешен, это моя позиция, и я защищаю эту позицию, и реальная ситуация показывает, что это действительно так. Поэтому любые заявления о том, что конфликт не решен, не только неуместны, но и очень опасны. Но даже если представить, что конфликт не решен, то те, кто так считают, должны предоставить варианты решения. Что они подразумевают под "Нагорным Карабахом", какие границы, какие области, в каком виде? Однако нет даже намека на ответы на эти вопросы. Поэтому говорить о том, что конфликт не урегулирован, контрпродуктивно и опасно. Это означает, что для дальнейшего разрешения необходимы другие, возможно, враждебные действия.

Переходя к вашему вопросу об автономии, хочу сказать, что сопредседатели Минской группы очень хорошо осведомлены о позиции Азербайджана на протяжении 28 лет бесполезных переговоров, знают, что мы были готовы предоставить армянам в Азербайджане определенный уровень самоуправления, но армяне всегда отказывались. Они всегда отвечали: "Нет! Только независимость!" Но теперь с разрешением конфликта они снова заговорили об автономии. А этот вопрос сейчас не входит в нашу повестку дня. Армяне, проживающие в Карабахе, на территории, где сейчас размещены российские миротворцы, являются гражданами Азербайджана, как и любые другие люди, проживающие в стране.

- Значит, у них не будет автономии, и теперь это не обсуждается?

- Точно, этот вопрос закрыт.

- Хочу перейти к позиции Франции, я имею в виду, что Франция критиковала ваши действия, даже недавно призвала вас покинуть территорию Армении. Считаете ли вы Францию справедливым посредником?

- Известно, что мы активно работаем с Францией по этому вопросу и по многим другим вопросам, касающимся наших двусторонних отношений, на протяжении всех лет независимости нашей страны. Франция всегда считалась дружественной для Азербайджана страной. Было реализовано множество экономических и торговых проектов, инфраструктурных проектов, наши отношения развивались очень успешно. И мы надеемся, что, будучи достойным посредником в качестве сопредседателя Минской группы, Франция возьмет на себя эту ответственность. Если бы Франция не была сопредседателем Минской группы, то, конечно, любые отношения между любыми странами это их дело, ведь мы знаем об исторических связях Франции и Армении. Мы знаем об очень активной армянской общине во Франции, которая в определенной степени может повлиять на лиц, принимающих решения. Но во время войны, честно говоря, Франция не вела себя как честный посредник. Франция встала на сторону Армении, обвиняя Азербайджан в своих заявлениях и действиях, демонстрирующих односторонний подход. Это, конечно, было поводом для беспокойства, и мы озвучили эту озабоченность, потому что у любой страны могут быть предпочтения. Это их дело. Но если у страны есть мандат от ОБСЕ на выступление в роли посредника, в этом случае страна должна быть нейтральной.

Я не хочу возвращаться к тому, что произошло во время войны и сразу после нее. Мы получили положительные сигналы из Парижа о наших будущих отношениях, и мы позитивно отреагировали на эти сигналы. Были контакты на разных уровнях, включая недавние контакты между министрами иностранных дел обеих стран. Азербайджан всегда был открыт для сотрудничества. Франция - одна из ведущих стран мира, и мы хотим иметь нормальные отношения. Думаю, по прошествии года с начала войны сейчас самое время посмотреть на регион объективно. Чего мы хотим добиться? Уверен, что Франция хочет мира, стабильности и безопасности в регионе. Как и мы. Как, надеюсь, и Армения. Нам нужно над этим работать, нам нужно сконцентрироваться на этом, а не возвращаться к тому, что мы делали год назад. Что касается нас, мы не собираемся играть на этих действительно неприятных событиях. Мы хотим перевернуть страницу.

- Human Right Watch обвинила Азербайджан в задержании и пытках военнопленных. Каков ваш ответ? Готовы ли вы в знак доброй воли обменяться с Арменией военнопленными?

- Мы, конечно, отвергаем эти обвинения. Все военнопленные, взятые в плен во время войны, возвращены в Армению. Правительство Армении может это подтвердить. Мы вернули их еще до того, как они вернули наших военнопленных. Люди, на которых ссылаются некоторые НПО - это те, кого прислало армянское военное командование через две недели после окончания войны и подписания ноябрьской декларации. Их отправили на наши позиции, и они совершили преступление - убили четырех азербайджанских военнослужащих. Их разоружили и взяли в плен. Многие из них возвращены - те, кто не участвовал в преступлениях. А те, кто совершили преступления, осуждены нашим правосудием.

- Армения утверждает, что вы держите военнопленных, что вы не вернули солдат.

- Нет, те, кого мы удерживаем, по всем международным конвенциям, не могут считаться военнопленными. Военнопленные - это люди, задержанные во время войны. 10 ноября война прекратилась, а в начале декабря мы находим на освобожденной территории 62 члена армянской диверсионной группы, которые были отправлены туда 26 ноября. Через 16 дней после окончания войны! Их нельзя считать военнопленными. И многих из них мы уже вернули в знак доброй воли, но остальные из тех людей, которые отбывают наказание, совершили преступление, они должны были быть привлечены к ответственности. И они привлечены к ответственности.