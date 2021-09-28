Туристка-пенсионерка погибла в ДТП в Кисловодске

Пожилая туристка погибла под колесами автомобиля в Кисловодске, такое сообщение распространило управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

"От полученных травм 74-летняя туристка (жительница Севастополя) скончалась по дороге в больницу", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Водитель - 87-летний местный житель - в момент трагедии был трезв, за последние годы он не привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП идет проверка.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла в 12:30 на улице Мира: водитель Daewoo Nexia не затормозил вовремя и сбил пенсионерку на пешеходном переходе.