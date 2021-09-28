Чиновник Совета Европы избран российским судьей ЕСПЧ

Начальника департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы Михаила Лобова избрали одним из судей Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Twitter.

"Поздравляем Михаила Борисовича Лобова, которого только что избрали судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Российской Федерации", - сказано в заявлении организации.

За кандидатуру Михаила Лобова свои голоса отдали 187 депутатов ПАСЕ.

Напомним, в настоящее время судьей ЕСПЧ от РФ является Дмитрий Дедов. Его полномочия истекают в конце 2021 года. Мандат нового судьи Лобова начинается со 2 января 2022 года и продлится 9 лет.