В Пентагоне допустили обсуждение Милли и Герасимовым использования США военных баз РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин не исключает, что тема возможного использования Америкой российских военных баз в Центральной Азии в целях борьбы с терроризмом могла обсуждаться во время разговора председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом он заявил сегодня.

"Это вопрос, который, как я полагаю, возник во время разговора президента [США Джо Байдена] c президентом [России Владимиром] Путиным, в ходе которого президент Путин предложил <...> предоставить помощь", - цитирует американского министра обороны.

Одна из сенаторов поинтересовалась, направлял ли Вашингтон Москве конкретную просьбу об использовании баз.

На это Остин напомнил, что Марк Милли недавно провел разговор с Валерием Герасимовым, после чего обратил внимание, что США не ищут разрешения РФ для чего бы то ни было. Тем не менее, отметив, что "генерал Милли может говорить сам за себя", глава Пентагона предположил, что "он просил пояснений относительно того, что это было за предложение".

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на данные анонимных источников в структурах исполнительной власти США, сообщила, что Милли на встрече с Герасимовым озвучил вопрос о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом в ЦА, включая и Афганистан, но не конкретного ответа российская сторона не дала.