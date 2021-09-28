Прокуратура проверит обстоятельства пожара на заправке в Махачкале

Прокуратура Дагестана займется проверкой обстоятельств пожара на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности на объекте.

Напомним, сегодня утром на одной из АЗС в Махачкале произошел пожар. В результате ЧП пострадали три человека. Было установлено, что произошло факельное горение от арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне, в результате чего пламя распространилось на складское помещение.