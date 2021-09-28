Песков: Путин и Эрдоган не планируют подписывать документы в Сочи

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не будут подписывать никаких документов по итогам назначенных на завтра, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Не ожидается", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Напомним, главы государств завтра проведут первые с начала пандемии очные переговоры, они встретятся в Сочи.

В пресс-службе Кремля ранее заявили, что президенты намерены обсудить торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и на Южном Кавказе.