Россия рассчитывает за скорейший перезапуск переговоров по Сирии в Женеве

Россия рассчитывает за скорейший перезапуск прямых межсирийских переговоров в Женеве. Об этом заявил на сегодняшнем заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Крайне важно, чтобы данный процесс оставался ведомым и осуществляемым самими сирийцами без вмешательства извне и без навязывания искусственных сроков, при нейтральном посредничестве ООН", - сказал он.

Небензя также сообщил, что за прошедший месяц террористы более 760 раз обстреливали позиции правительственных сил в провинции Идлиб.

Помимо этого, он поведал, что сирийская армия при поддержке России сумела урегулировать ситуацию в провинции Дераа. "Ситуация на земле в Сирии остается сложной. Вместе с тем в начале сентября сирийской армии при поддержке российских военных специалистов удалось мирным путем урегулировать ситуацию в провинции Дераа, в частности вокруг пригорода Дераа-эль-Балад, где с конца мая отмечалась серьезная эскалация напряженности", - цитирует РИА Новости постпреда РФ при ООН.