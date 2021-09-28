Стало известно, когда ЦИК зарегистрирует избранных депутатов Госдумы

Центральная избирательная комиссия России завтра на заседании проведет регистрацию избранных депутатов Государственной Думы VIII созыва, следует из проекта повестки заседания, опубликованного на сайте ЦИК.

Первый пункт документа - вопрос "О регистрации депутатов Государственной думы восьмого созыва".

Помимо этого, завтра же Центризбирком распределит мандаты, оказавшиеся вакантными после того, как избранные по партийным спискам лица отказались от депутатских кресел. Их места займут следующие по списку в региональной группе.

Эта процедура затронет все партии, кроме "Справедливой России - За правду".