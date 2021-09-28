Минфин доработает проект о повышении налогов на отдельные отрасли в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству финансов доработать законопроект о повышении налоговой нагрузки на отдельные отрасли. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

"Минфину России (А.Г. Силуанову) доработать проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить в правительство", - сказано в перечне поручений.

На прошлой неделе состоялась встреча премьер-министра Михаила Мишустина и членов бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), на которой были согласованы подготовленные министерством финансов налоговые изменения: повышение Налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь, железную руду и удобрения и акциза на сталь.

Мишустин поручил поддержать согласованные Минфином России и бизнесменами ставки НДПИ в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых руд, многокомпонентных комплексных руд Красноярского края, содержащих медь, никель, металлы платиновой группы, а также угля коксующегося.

Глава правительства также поручил поддержать предложение об установлении адвалорной составляющей ставки налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%.

При этом власти согласились с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, которые предусматривают повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов.