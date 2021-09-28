Любителей бесцельной стрельбы задержали в Кабардино-Балкарии

Двое молодых людей открыли стрельбу в парке в Нальчике и вскоре были задержаны. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Неделю назад, 21 сентября, в 17.30 в дежурную часть поступил сигнал о том, что в Атажукинском парке раздаются звуки оружейных выстрелов.

На месте событий были найдены восемь гильз различного калибра. Опросив очевидцев и изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемых, которыми оказались два жителя Баксана, 25-ти и 26-ти лет.

В тот же день по ориентировке одного из них задержали на федеральной дороге "Кавказ", другого - по месту жительства.

"Как пояснили молодые люди, они, находясь в компании, решили пострелять из травматического пистолета в общественном месте, не подумав о последствиях", - отметили в полиции.

Открыты дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах), само оружие у мужчин изъято.

Сейчас административные материалы переданы в Нальчикский городской суд для принятия решения.