В Пентагоне назвали талибов террористической организацией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на слушаниях в сенатском комитете по обороне, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) не разорвало свои связи с "Аль-Каидой" (запрещена в России).

"Мы должны помнить, что "Талибан" был и остается террористической организацией, и они не разорвали своих связей с "Аль-Каидой"", - цитирует его РИА Новости.

Милли также подчеркнул, что восстановление террористами возможностей организовывать атаки с территории Афганистана является реальностью.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.