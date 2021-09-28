Баку опроверг сообщения о якобы обстреле азербайджанскими военными армянской стороны
ВС Азербайджана не открывали огонь по армянским военным.
Соответствующее сообщение распространило Минобороны АР, опровергнув таким образом заявления армянской прессы.
"Распространенная 28 сентября армянскими СМИ информация о том, что азербайджанская армия якобы открыла огонь по армянским вооруженным силам и ранила военнослужащего противоположной стороны, не соответствует действительности", - сказано в нем.
Вестник Кавказа
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