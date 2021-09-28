Ильхам Алиев готов к встрече с Николом Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов к личной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу France 24.

Отвечая на вопрос о возможном звонке Пашиняну, он пояснил, что обычно все встречи на высшем уровне проходили "под зонтиком" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так что сам он за все время, пока руководит страной, ни разу не проводил телефонных переговоров с лидерами Армении.

"Пожалуй, это не самый правильный способ. Но если сопредседатели Минской группы предложат подобную встречу, мы, конечно, не будем против", - подчеркнул Ильхам Алиев.